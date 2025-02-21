Автобус врезался в столб в Астане
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
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Автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Фото с места происшествия появились в Сети.
В полиции инцидент пока не прокомментировали.
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