  • 21 Февраля, 22:01
  • BAIGENEWS

Автобус врезался в столб в Астане

Сегодня, 21:41
АВТОР
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Автобус врезался в столб в Астане Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места происшествия появились в Сети.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

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