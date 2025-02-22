В сети появились кадры , сделанные из салона автобуса, который вчера врезался в столб, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах можно увидеть, как опрокинулись пассажиры от сильного удара.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением.