  • 22 Февраля, 15:46
  • BAIGENEWS

Автобус врезался в столб в Астане: в Сети появились кадры столкновения

На кадрах можно увидеть, как опрокинулись пассажиры от сильного удара.

Сегодня, 13:52
АВТОР
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@myastanacity Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52
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Фото: @myastanacity

В сети появились кадры , сделанные из салона автобуса, который вчера врезался в столб, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах можно увидеть, как опрокинулись пассажиры от сильного удара.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

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