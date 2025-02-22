Автобус врезался в столб в Астане: в Сети появились кадры столкновения
На кадрах можно увидеть, как опрокинулись пассажиры от сильного удара.
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
129Фото: @myastanacity
В сети появились кадры , сделанные из салона автобуса, который вчера врезался в столб, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах можно увидеть, как опрокинулись пассажиры от сильного удара.
Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
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