Автобус врезался в столб в Астане: Пострадали 15 человек
Детей и беременных среди них нет.
Сегодня, 23:13
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Сегодня, 23:13Сегодня, 23:13
81Фото: baigenews.kz
15 пострадавших в ДТП с автобусом в Астане доставили в городскую многопрофильную больницу №1, передаёт BaigeNews.kz.
В момент аварии в салоне находилось более 20 человек.
Пострадал и водитель автобуса, его зажало в кабине. Спасателям с помощью гидравлических инструментов освободили мужчину.
В больнице идёт осмотр пациентов. В Управлении здравоохранения столицы сообщили, что среди пострадавших нет детей и беременных.
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