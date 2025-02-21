  • 21 Февраля, 23:40
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Автобус врезался в столб в Астане: Пострадали 15 человек

Детей и беременных среди них нет.

Сегодня, 23:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 23:13
Сегодня, 23:13
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Фото: baigenews.kz

15 пострадавших в ДТП с автобусом в Астане доставили в городскую многопрофильную больницу №1, передаёт BaigeNews.kz.

В момент аварии в салоне находилось более 20 человек.

Пострадал и водитель автобуса, его зажало в кабине. Спасателям с помощью гидравлических инструментов освободили мужчину.

В больнице идёт осмотр пациентов. В Управлении здравоохранения столицы сообщили, что среди пострадавших нет детей и беременных.

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