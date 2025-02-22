Автобус врезался в столб в Астане: четверым пострадавшим потребовалась операция
Всего после этого ДТП изначально в больницу поступили 15 человек.
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В многопрофильной городской больнице №1 прооперировали четверых пострадавших в аварии с автобусом, который врезался в столб в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.
"В результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступили 15 человек. После осмотра восемь человек отпустили домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. Семерых пациентов госпитализировали для проведения дальнейшего лечения, четверых из них, в том числе водителя, прооперировали. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объёме", — сообщили в управлении здравоохранения.
Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева в Астане. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.
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