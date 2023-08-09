Автобус врезался в пост полиции в Семее
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
108Фото: polisia.kz
Автобус врезался в модульный пост полиции в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
"58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, на улице Мухамедханова не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дорожный знак и столкновение с модульным постом полиции", - сообщили в ДП.
В этот момент двое полицейских несли службу.
В результате ДТП пострадавших нет.
В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.