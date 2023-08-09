Автобус врезался в пост полиции в Семее

Автобус врезался в модульный пост полиции в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, на улице Мухамедханова не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дорожный знак и столкновение с модульным постом полиции", - сообщили в ДП.