4 марта в Астане на пересечении улиц Улы Дала и Аль Фараби произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения два человека были госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения столицы, пострадавшие были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1/№2, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Один из пациентов после обследования и оказания первой помощи отказался от госпитализации.

Два других пострадавших были госпитализированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением, им назначена соответствующая терапия для дальнейшего лечения.

В настоящее время состояние пострадавших стабильно, и они получают все необходимое лечение. В полиции продолжают выяснять причины аварии и работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине.