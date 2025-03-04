Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
Двое госпитализированы.
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4 марта в Астане на пересечении улиц Улы Дала и Аль Фараби произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения два человека были госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в управлении здравоохранения столицы, пострадавшие были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1/№2, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Один из пациентов после обследования и оказания первой помощи отказался от госпитализации.
Два других пострадавших были госпитализированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением, им назначена соответствующая терапия для дальнейшего лечения.
В настоящее время состояние пострадавших стабильно, и они получают все необходимое лечение. В полиции продолжают выяснять причины аварии и работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине.
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