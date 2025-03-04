По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным полиции, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.

Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций.