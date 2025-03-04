Автобус врезался в грузовик на левом берегу столицы
Авария произошла на пересечении Улы Дала и Аль Фараби.
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
131Фото: astanovka98
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным полиции, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.
Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций.
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