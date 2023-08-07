Автобус врезался в грузовик близ Шымкента, два человека погибли
Сегодня, 22:41
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Сегодня, 22:41Сегодня, 22:41
121Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик в Туркестанской области. Погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло 7 августа примерно в 18:00 на 720 километре трассы республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез.
"Автобус Van Hool, у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны дороги. После чего врезался в прицеп грузовой машины МАН, двигавшейся во встречном направлении. Водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18 пассажиров автобуса, доставленных в больницу, умер в реанимационном отделении", - сообщили в полиции.
Автобус вёз людей из Жетысая в Астану.
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