Автобус врезался в грузовик близ Шымкента, два человека погибли

Автобус с пассажирами вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик в Туркестанской области. Погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 7 августа примерно в 18:00 на 720 километре трассы республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез.

"Автобус Van Hool, у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны дороги. После чего врезался в прицеп грузовой машины МАН, двигавшейся во встречном направлении. Водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18 пассажиров автобуса, доставленных в больницу, умер в реанимационном отделении", - сообщили в полиции.

Автобус вёз людей из Жетысая в Астану.