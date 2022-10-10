Автобус врезался в дом в Алматы, есть пострадавшие

Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Водитель и шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл примерно в 18:00 на улице Кудерина. Рейсовый автобус №141 протаранил забор и врезался в частный дом. Кадры с места ДТП появились в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Криспи | Алматы (@kris_p_almata)

В департаменте полиции уточнили, что водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, когда следовал по улице Кудерина в южном направлении, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.