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t.me/kris_p_almaty_official Вчера, 21:42
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Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Автобус врезался в дом в Алматы, есть пострадавшие

Водитель и шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл примерно в 18:00 на улице Кудерина. Рейсовый автобус №141 протаранил забор и врезался в частный дом. Кадры с места ДТП появились в Сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от Криспи | Алматы (@kris_p_almata)

В департаменте полиции уточнили, что водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, когда следовал по улице Кудерина в южном направлении, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.

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#происшествия #Алматы #автобус
Журналист
Вчера, 21:42
1201
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