Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы: есть пострадавшие

В Алмалинском районе Алматы утром 26 ноября столкнулись тепловоз и автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад", - рассказала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали необходимую медпомощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 11-летний подросток попал в ДТП после угона автомобиля в Карагандинской области.