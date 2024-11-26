  • 26 Ноября, 13:50
  • BAIGENEWS

Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы: есть пострадавшие

Пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 13:05
АВТОР
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zr.ru Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: zr.ru

В Алмалинском районе Алматы утром 26 ноября столкнулись тепловоз и автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад", - рассказала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали необходимую медпомощь. 

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось, что 11-летний подросток попал в ДТП после угона автомобиля в Карагандинской области.

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