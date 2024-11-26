Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы: есть пострадавшие
Пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.
Сегодня, 13:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
148Фото: zr.ru
В Алмалинском районе Алматы утром 26 ноября столкнулись тепловоз и автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.
"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад", - рассказала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть пассажиров автобуса. Им оказали необходимую медпомощь.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что 11-летний подросток попал в ДТП после угона автомобиля в Карагандинской области.
Самое читаемое