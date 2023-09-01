Автобус столкнулся с поездом в Астане
Сегодня, 17:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
533Фото: inbusiness.kz
Маршрутный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Астане. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
В сети появилось видео столкновения автобуса с поездом на переезде ул. Тайбурыл (в районе Лесозавода).
"Водитель маршрута №30 нарушил ПДД и допустил столкновение с тепловозом. Полиция на шофёра составила протокол", - сказали в CTS.
Как сообщили в компании, шофер работает на пассажирском транспорте 30 лет, а в автобусном парке №1 – 10 лет. Прошёл стандартный медосмотр утром 31 августа и был допущен на линию.
Водителя от работы отстранили и отправили на переобучение в центр квалификации. Пассажиры не пострадали.