Автобус столкнулся с поездом в Астане

Маршрутный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Астане. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

В сети появилось видео столкновения автобуса с поездом на переезде ул. Тайбурыл (в районе Лесозавода).

"Водитель маршрута №30 нарушил ПДД и допустил столкновение с тепловозом. Полиция на шофёра составила протокол", - сказали в CTS.

Как сообщили в компании, шофер работает на пассажирском транспорте 30 лет, а в автобусном парке №1 – 10 лет. Прошёл стандартный медосмотр утром 31 августа и был допущен на линию.

Водителя от работы отстранили и отправили на переобучение в центр квалификации. Пассажиры не пострадали.