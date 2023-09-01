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Автобус столкнулся с поездом в Астане

Сегодня, 17:42
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inbusiness.kz Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: inbusiness.kz

Маршрутный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Астане. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

В сети появилось видео столкновения автобуса с поездом на переезде ул. Тайбурыл (в районе Лесозавода).

"Водитель маршрута №30 нарушил ПДД и допустил столкновение с тепловозом. Полиция на шофёра составила протокол", - сказали в CTS.

Как сообщили в компании, шофер работает на пассажирском транспорте 30 лет, а в автобусном парке №1 – 10 лет. Прошёл стандартный медосмотр утром 31 августа и был допущен на линию.

Водителя от работы отстранили и отправили на переобучение в центр квалификации. Пассажиры не пострадали.

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