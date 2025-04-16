В Алатауском районе Алматы произошла трагедия, повергшая в шок местных жителей. Во время буксировки автобус внезапно отцепился от тягача, выехал с проезжей части и врезался в забор частного дома, сбив прохожего. 35-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, редаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv. Инцидент произошёл около 15:30. По словам очевидцев, сначала они услышали громкий грохот, а когда выбежали на улицу - увидели неподвижное тело под автобусом.

"Отодвинули автобус отсюда. И мертвого человека нашли, увидели. Сначала он дышал немножко. Буквально 10 минут, и всё, умер", - рассказала Люция Салаватова, жительница района.

По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв жесткой сцепки между большегрузом и автобусом марки ПАЗ. Отдел дознания ДП Алматы возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Назначены экспертизы.

"ПАЗ выехал на западную обочину проезжей части тротуара и сбил 35-летнего мужчину. К большому сожалению, он скончался на месте", — прокомментировала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Ранее мы сообщали, что автобус с малышами врезался в остановку в Косшы.