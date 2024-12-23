  • 23 Декабря, 23:17
  • BAIGENEWS

Автобус сгорел в Караганде

Огонь чуть не перекинулся на другую машину.

Сегодня, 22:29
АВТОР
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 22:29
Сегодня, 22:29
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

В Караганде потушили пожар, охвативший автобус, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на частной территории на улице Ермекова. Площадь пожара - 15 квадратных метров. 

"Спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнём. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области. 

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