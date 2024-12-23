Автобус сгорел в Караганде
Огонь чуть не перекинулся на другую машину.
Сегодня, 22:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:29Сегодня, 22:29
109Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
В Караганде потушили пожар, охвативший автобус, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на частной территории на улице Ермекова. Площадь пожара - 15 квадратных метров.
"Спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнём. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Самое читаемое
- В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
- Пенсионер из Жезказгана стал чемпионом мира по самбо
- Пассажирка рейса Актау-Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
- Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
- Опять метель: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение