В Караганде потушили пожар, охвативший автобус, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на частной территории на улице Ермекова. Площадь пожара - 15 квадратных метров.

"Спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнём. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.