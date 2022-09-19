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Автобус съехал в кювет в Павлодарской области: двое детей погибли
Три бригады скорой помощи направили на крупное ДТП близ Калкамана в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской скорой помощи. Два ребенка погибли, ещё девять человек доставлены в больницу после съезда автобуса в кювет.
Сообщение о произошедшем на пульт 103 поступило ночью в 00:29. На место направили три кареты скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф. На место происшествия врачи прибыли уже через 12 минут.
"Первой на месте трагедии оказалсь бригада скорой помощи из посёлка Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов. К сожалению, двое детей - 6 и 14 лет - скончались до приезда врачей. Ещё девяти пострадавшим - четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет - на месте оказали экстренную помощь. После с различными травмами детей доставили в детскую областную больницу, а взрослых - в павлодарскую городскую больницу №1. Приёмные покои в обоих больницах предварительно оповестили о большом количестве пациентов", - говорится в сообщении.
Известно, что автобус, который слетел в кювет, направлялся из столицы в Усть-Каменогорск.
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