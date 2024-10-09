Автобус сбил 5-летнего ребёнка на "зебре" в Алматы

ДТП с участием ребёнка случилось в Алматы. Об этом рассказали в городском департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:00 в Бостандыкском районе Алматы. Автобус следовал по улице Тимирязева в восточном направлении, и на пересечении с улицей Айманова водитель допустил наезд на пешехода ― ребёнка пяти лет, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок с телесными повреждениями доставлен в больницу", ― сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Она добавила, что к расследованию этого факта приступили сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.