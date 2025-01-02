Автобус с туристами попал в ДТП в Таиланде
Он снёс дорожные столбики и врезался бетонное ограждение
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Автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП по пути в город Паттайя в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Авария случилась 2 января.
Судя по опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 74-летний водитель автобуса потерял управление на пункте въезда на платную дорогу. Автобус снес дорожные столбики и врезался бетонное ограждение, задев стоявший на КПП внедорожник Toyota Fortuner. Оба водителя получили серьезные травмы. У автобуса полностью разбито лобовое стекло.
Пострадали 27 пассажиров. Все они россияне, пишет местная газета Matichon. Они доставлену в одну из больниц города Паттайя.
รปภ.ประจำด่านเก็บเงิน เล่านาทีบัสเสียหลัก เผยคนขับอายุ 74 เจ็บสาหัส บ.เจ้าของรถจัดรถตู้ส่งผู้โดยสารแล้ว— Matichon Online (@MatichonOnline) January 2, 2025
อ่านข่าว - https://t.co/Gv4Rh3YtVa#มติชนออนไลน์ pic.twitter.com/wuPBIuccFj
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