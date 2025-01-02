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Автобус с туристами попал в ДТП в Таиланде

Он снёс дорожные столбики и врезался бетонное ограждение

Сегодня, 21:18
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: скриншот с видео

Автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП по пути в город Паттайя в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Авария случилась 2 января.

Судя по опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 74-летний водитель автобуса потерял управление на пункте въезда на платную дорогу. Автобус снес дорожные столбики и врезался бетонное ограждение, задев стоявший на КПП внедорожник Toyota Fortuner. Оба водителя получили серьезные травмы. У автобуса полностью разбито лобовое стекло.

Пострадали 27 пассажиров. Все они россияне, пишет местная газета Matichon. Они доставлену в одну из больниц города Паттайя.

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