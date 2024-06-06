Автобус с туристами перевернулся в горах: появились новые подробности

Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы в СЦК рассказал, могут ли ужесточить в Казахстане контроль в сфере перевозки туристов, передаёт BaigeNews.

"Это дорожно-транспортное происшествие заставило задуматься о многих вопросах. И разбираясь в его сути, выяснилось, что компания, которая осуществляла эти перевозки, не обладала туристской лицензией. Что мы можем сейчас сказать? Мы настоятельно рекомендуем нашим туристам при выборе тура обращать внимание на то, есть у компании лицензия или нет", - сказал Даниел Сержанулы.

Он добавил, что список таких компаний размещен на сайте министерства туризма и на сайте нацкомпании.

"Что касается контроля, то уже ведется законодательная работа, связанная с тем, чтобы контрольные функции в целом по туризму в рамках децентрализации отдаются в МИС. И контроль будет усилен" - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, автобус с туристами перевернулся в Алматинской области. Позже стало известно, что водитель туристического автобуса ранее был лишён прав.