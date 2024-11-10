Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
179Фото: cairo24.com
Автобус, в котором находились более 40 туристов, перевернулся в египетском Рас-Сидре на Южном Синае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Сairo24.
"Оказалось, что 31 российский и украинский турист, трое пострадавших из Казахстана, трое пострадавших из Азербайджана и четверо египтян получили травмы и были доставлены в больницу", — говорится в протоколе.
По факту ДТП проводится расследования, подробностей пока не известно.
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