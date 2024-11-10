  • 10 Ноября, 11:09
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Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы

Сегодня, 09:46
АВТОР
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cairo24.com Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: cairo24.com

Автобус, в котором находились более 40 туристов, перевернулся в египетском Рас-Сидре на Южном Синае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Сairo24.

"Оказалось, что 31 российский и украинский турист, трое пострадавших из Казахстана, трое пострадавших из Азербайджана и четверо египтян получили травмы и были доставлены в больницу", — говорится в протоколе.

По факту ДТП проводится расследования, подробностей пока не известно.

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