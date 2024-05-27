Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области: есть пострадавшие
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В Кегенском районе Алматинской области граничащем с Енбекшиказахским районом, произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала “Аласа” относящейся к сети “Казавтожол”. На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района", - говорится в сообщении.
"В автобусе находилось 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлено 5 человек, в Жалагашскую районную больницу 4 человека и 4 человека в село Шелек. Точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
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