Ко дню рождения казахстанского певца Димаша Кудайбергена его поклонники из Бразилии устроили яркий подарок - в городе Форталеза вновь стартовала акция "Dimash on the Road", передаёт BaigeNews.kz. Уже второй год подряд один из городских автобусов превращается в подвижную галерею, посвящённую артисту: кузов украшен его портретом, слоганом и QR-кодом, ведущим к одному из его самых ярких выступлений.

На этот раз автобус украшен фотографией Димаша и надписью: "The most extraordinary voice in the world!" - "Самый необыкновенный голос в мире!". На задней части транспорта размещён QR-код, по которому пассажиры и прохожие могут посмотреть его исполнение песни "Sos d’un terrien en détresse" с Digital Show 2021 года.

Форталеза - один из крупнейших городов Бразилии с населением около 2,7 миллиона человек. Это туристический центр с богатой 300-летней историей, живописными пляжами, яркой культурной жизнью и гостеприимной атмосферой. Теперь улицы этого города украшают не только солнце и океанский бриз, но и автобус с портретом звезды из Казахстана.

Проект стал символом интернационального признания таланта Димаша Кудайбергена и примером того, как музыка объединяет людей по всему миру. Бразильский фан-клуб артиста активно продвигает его творчество и культуру Казахстана, привлекая внимание не только к голосу певца, но и к его родной стране.

