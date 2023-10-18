Автобус с пассажирами врезался в частный дом в Туркестане

В стену частного дома въехал пассажирский автобус из-за столкновения с легковым авто в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Наезд на частный дом произошел из-за столкновения автобуса № 17 с автомобилем марки Hyundai Accent.

В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы и им оказана медицинская помощь. Также в доме находился пожилой владелец дома. Его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".