Автобус с пассажирами врезался в частный дом в Туркестане
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
168Фото: из открытых источников
В стену частного дома въехал пассажирский автобус из-за столкновения с легковым авто в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Наезд на частный дом произошел из-за столкновения автобуса № 17 с автомобилем марки Hyundai Accent.
В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы и им оказана медицинская помощь. Также в доме находился пожилой владелец дома. Его здоровью ничего не угрожает.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".