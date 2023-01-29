Автобус с пассажирами слетел с моста в Пакистане. Погибли более 40 человек

Фото: Мухаммад Салим / AP / Scanpix / LETA

В результате крушения автобуса на юге Пакистана погиб по меньшей мере 41 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Власти Пакистана сообщили, что в южной провинции страны Белуджистан упал в овраг и загорелся в автобус с пассажирами.

"Из-под обломков спасатели извлекли 41 тело, некоторые из них обгорели до неузнаваемости", — сообщил офицер районной полиции Исрар Умрани.

По официальной информации, автобус, в котором находились 48 человек, разбился по дороге из столицы Белуджистана Кветты в южный город Карачи.

Завалы после аварии разбирали десятки людей, а работники скорой помощи вытаскивали из-под обломков тела погибших.

Помощник комиссара Хамза Анджум сообщил газете Dawn, что автобус врезался в мост, после чего упал в овраг и загорелся.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом считаются обычным явлением в Пакистане, где редко соблюдаются правила дорожного движения, а дороги во многих сельских районах находятся в плохом состоянии, пишет Reuters.