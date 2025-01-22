Автобус, следовавший по маршруту Акжар-Алматы, съехал в кювет на 736-м километре дороги “Караганда-Аягоз-Богаз” в Аягозском районе. Сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам, передаёт BaigeNews.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и военнослужащие из ВЧ 15701 Минобороны. Совместными усилиями успешно проведена эвакуация 10 пассажиров. Все они доставлены в Аягоз и размещены в пункте обогрева.

В регионе работает оперативный штаб.