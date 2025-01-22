Автобус с пассажирами слетел с дороги в области Абай
На помощь гражданам пришли спасатели и военнослужащие.
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
116Фото: МЧС РК
Автобус, следовавший по маршруту Акжар-Алматы, съехал в кювет на 736-м километре дороги “Караганда-Аягоз-Богаз” в Аягозском районе. Сотрудники МЧС пришли на помощь пассажирам, передаёт BaigeNews.kz.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и военнослужащие из ВЧ 15701 Минобороны. Совместными усилиями успешно проведена эвакуация 10 пассажиров. Все они доставлены в Аягоз и размещены в пункте обогрева.
В регионе работает оперативный штаб.