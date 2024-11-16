Автобус с пассажирами перевернулся в ЗКО: осудили виновника

В ЗКО произошла жуткая авария, в которой пострадали 18 человек, а 53-летний водитель скончался от полученных травм, не приходя в сознание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Авария произошла 18 августа в 9:00 на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster. Тогда 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации и ещё 17 пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Таскалинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении виновника ДТП, сообщили в пресс-службе областного суда.

"Приговором суда гражданин признан виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет", — пояснили в облсуде.

Сообщается, что иск представителя потерпевшего – сына скончавшегося водителя автобуса удовлетворен частично: с осужденного взысканы материальный ущерб в размере 2,3 млн тенге и моральный вред в размере 5 млн тенге. За вторым потерпевшим ТОО признано право на удовлетворение иска, и данный вопрос передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Судебной коллегией по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.