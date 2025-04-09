В пресс-службе управления здравоохранения столицы сообщили о состоянии детей, которые сегодняшним утром, 9 апреля, попали в серьезное ДТП на улице Лесная Поляна, в Косшы, передает BaigeNews.kz.

По уточненным данным, в результате ДТП, в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 были доставлены пять детей. Все пациенты прошли комплексное обследование, включая осмотр специалистами (реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург), а также рентгенографию, КТ и УЗИ.

По итогам медицинского осмотра:

четверо детей получили необходимую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение;

один ребенок госпитализирован в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения.

Состояние пострадавших находится под контролем врачей.

Ранее сообщалось, что в Косшы микроавтобус с детьми врезался в остановку после столкновения с маршруткой.