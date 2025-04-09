Автобус с малышами врезался в остановку в Косшы: один ребенок в реанимации
Малышей везли в детский сад на микроавтобусе.
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
73Фото: ДП Акмолинской области
В пресс-службе управления здравоохранения столицы сообщили о состоянии детей, которые сегодняшним утром, 9 апреля, попали в серьезное ДТП на улице Лесная Поляна, в Косшы, передает BaigeNews.kz.
По уточненным данным, в результате ДТП, в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 были доставлены пять детей. Все пациенты прошли комплексное обследование, включая осмотр специалистами (реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург), а также рентгенографию, КТ и УЗИ.
По итогам медицинского осмотра:
- четверо детей получили необходимую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение;
- один ребенок госпитализирован в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения.
Состояние пострадавших находится под контролем врачей.
Ранее сообщалось, что в Косшы микроавтобус с детьми врезался в остановку после столкновения с маршруткой.
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