С новым годом
  • 3 Января, 14:05
  • BAIGENEWS

Автобус с людьми и легковое авто застряли на заснеженной трассе в Карагандинской области

Спасатели не дали замерзнуть 32 пассажирам.

Сегодня, 13:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
82
Фото: скриншот с видео

На трассе "Алматы-Екатеринбург" в Карагандинской области в снежном заносе застряли пассажирский автобус и легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол и на вахтовке эвакуировали 32 пассажиров в поселок Осакаровка. Люди в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх