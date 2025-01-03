На трассе "Алматы-Екатеринбург" в Карагандинской области в снежном заносе застряли пассажирский автобус и легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол и на вахтовке эвакуировали 32 пассажиров в поселок Осакаровка. Люди в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.