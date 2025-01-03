Автобус с людьми и легковое авто застряли на заснеженной трассе в Карагандинской области
Спасатели не дали замерзнуть 32 пассажирам.
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
82Фото: скриншот с видео
На трассе "Алматы-Екатеринбург" в Карагандинской области в снежном заносе застряли пассажирский автобус и легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол и на вахтовке эвакуировали 32 пассажиров в поселок Осакаровка. Люди в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
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