Автобус с казахстанцами перевернулся под Челябинском

Фото: 74.ru

Авария произошла во время снегопада. В автобусе ехали 22 человека в Екатеринбург.

В Челябинской области перевернулся автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 74.ru.

Авария произошла 31 октября около шести часов утра в Кунашакском районе. В автобусе ехали 22 жителя Костаная на работу вахтовым методом в Екатеринбург. По предварительным данным Гу МВД по Челябинской области, водитель не справился с управлением из-за снегопада, из-за этого машина выехала за пределы дороги и опрокинулась в кювете.