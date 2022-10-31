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74.ru Сегодня, 15:11
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Фото: 74.ru

Автобус с казахстанцами перевернулся под Челябинском

Авария произошла во время снегопада. В автобусе ехали 22 человека в Екатеринбург.

В Челябинской области перевернулся автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 74.ru.

Авария произошла 31 октября около шести часов утра в Кунашакском районе. В автобусе ехали 22 жителя Костаная на работу вахтовым методом в Екатеринбург. По предварительным данным Гу МВД по Челябинской области, водитель не справился с управлением из-за снегопада, из-за этого машина выехала за пределы дороги и опрокинулась в кювете.

"38-летний мужчина, управляя автобусом YUTONG в условиях снегопада, не убедился в безопасности, совершил опрокидывание в правый кювет. В результате ДТП 13 человек транспортированы в медицинское учреждение. Установлено, что водитель автобуса — житель Екатеринбурга, имеет водительский стаж 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался", уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

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#дтп #авария #автобус
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:11
307
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