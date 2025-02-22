Автобус с иностранцами застрял на трассе в Костанайской области
В автобусе находились 70 пассажиров, в том числе четверо детей.
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Казахстанские спасатели помогли пассажирам рейсового автобуса, следовавшего из Таджикистана в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Автобус с иностранными гражданами застрял на трассе республиканского значения "Екатеринбург – Алматы – граница РФ", вблизи поселка Кайрак Костанайской области.
"В автобусе находилось 70 пассажиров, в том числе четверо детей. Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами. С помощью тепловой пушки отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение", — говорится в сообщении.
Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался.
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