Казахстанские спасатели помогли пассажирам рейсового автобуса, следовавшего из Таджикистана в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Автобус с иностранными гражданами застрял на трассе республиканского значения "Екатеринбург – Алматы – граница РФ", вблизи поселка Кайрак Костанайской области.

"В автобусе находилось 70 пассажиров, в том числе четверо детей. Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами. С помощью тепловой пушки отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение", — говорится в сообщении.

Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался.