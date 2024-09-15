Автобус с иностранными туристами перевернулся в Египте

В Египте на трассе Суэц-Каир опрокинулся автобус туристами из разных стран, в том числе из России, Италии, Турции и Британии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Yaum.

Предварительные причины аварии — превышение скорости и неисправность автобуса.

На борту были 43 туриста — 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании. В результате ДТП пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс.

Как сообщает Cairo24, водителя задержали.