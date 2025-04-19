Автобус с детской футбольной командой из Павлодара перевернулся на трассе: погиб тренер
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Страшное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: перевернулся автобус с детской футбольной командой. В результате аварии погиб тренер, передаёт BaigeNews.kz.
Информация о смертельном ДТП появилась в Telegram-канале kerek.pv. Случившееся подтвердили в департаменте полиции Акмолинской области.
"18 апреля на автодороге "Астана-Ерейментау-Шидерты" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки "Мерседес". Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено что несовершеннолетние ехали из Павлодара в Астану на соревнования. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
В ДП Павлодарской области уточнили, что с запросом о сопровождении команды, футбольная школа в полицию не обращались.
"Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка", — добавили в ДП Акмолинской области.
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