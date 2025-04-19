В Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК прокомментировали трагедию на трассе Павлодар – Астана, где в аварию попал автобус с юными футболистами, в результате ДТП погиб тренер, передаёт BaigeNews.kz.

Воспитанники частной футбольной школы возрастом 11–12 лет ехали на турнир в Астану.

"Сейчас 15 из 16 детей уже вернулись домой. Один мальчик остаётся под наблюдением врачей — его сегодня доставят санитарной авиацией в Павлодарскую областную детскую больницу для продолжения лечения. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе держит связь с его мамой и оказывает поддержку", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что перед поездкой родители дали согласие на участие детей в соревнованиях и подтвердили, что не возражают против транспортировки — всё это происходило в общем чате в WhatsApp. Однако организаторы не уведомили местные власти и правоохранительные органы о перевозке несовершеннолетних, как того требуют правила.

В ведомстве напомнили, что ранее во все регионы были разосланы чёткие инструкции: как должна организовываться поездка с детьми, какие документы нужны, в каком состоянии должен быть транспорт и кто несёт ответственность. В данном случае эти требования были проигнорированы.

Напомним, по предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением, обгоняя большегруз, в результате микроавтобус перевернулся. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших детей.