В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали о состоянии подростка, который попал в реаниммацию после ДТП в Акмолинской области, когда на трассе перевернулся автобус с детской футбольной коммандой, передаёт BaigeNews.kz.

Это единственный среди пострадавших детей, кто еще находится в больнице, остальных детей уже выписали домой. По информации медиков, подростка из реанимации уже перевели в палату. Он находится в сознании, может двигаться и разговаривать.

"Мальчик 2012 года рождения 19 апреля в 18:10 был доставлен санитарной авиацией из районной больницы Ерментау в Областную детскую больницу в Павлодаре. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, обширная подкожная гематома затылочной области. Транспортировку ребёнок перенёс хорошо. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Мальчик находился в реанимацию для наблюдения и интенсивной терапии, позже его перевели в хирургическое отделение. Состояние остаётся стабильным", — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, 19 апреля воспитанники частной футбольной школы возрастом 11–12 лет ехали из Павлодара на турнир в Астану. По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением, обгоняя большегруз, в результате микроавтобус перевернулся. Тренера зажало в салоне, он полученных травм мужчина скончался. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. 15 из 16 детей уже вернулись домой. Одного подростка пришлось транспортировать санавиацией.

Известно, что в таких случаях, автобус с детьми должны были сопровождать полицейские, однако правоохранительные органы во поездке в столицу никто не уведомлял. Перед поездкой родители дали согласие на участие детей в соревнованиях и подтвердили, что не возражают против транспортировки — всё это происходило в общем чате в WhatsApp, полицейские оказались не в курсе планов футбольного клуба.