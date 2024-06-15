Автобус с британцами в Конаеве погряз в песке: спасатели пришли на помощь
Сегодня, 04:20
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Сегодня, 04:20Сегодня, 04:20
55Фото: МЧС РК
В городе Конаев Алматинской области вблизи зоны отдыха на песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек. Все они туристы из Великобритании, передает BaigeNews.kz.
"Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
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