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Автобус с британцами в Конаеве погряз в песке: спасатели пришли на помощь

Сегодня, 04:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:20
Сегодня, 04:20
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Фото: МЧС РК

В городе Конаев Алматинской области вблизи зоны отдыха на песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек. Все они туристы из Великобритании, передает BaigeNews.kz.

"Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.

Видео: МЧС РК

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