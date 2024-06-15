Автобус с британцами в Конаеве погряз в песке: спасатели пришли на помощь

В городе Конаев Алматинской области вблизи зоны отдыха на песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек. Все они туристы из Великобритании, передает BaigeNews.kz.

"Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.