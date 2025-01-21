Автобус с 50 пассажирами застрял в грязевой массе в Алматинской области
Они не смогли самостоятельно вызволить транспорт.
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
160Фото: скриншот видео
Пассажирский автобус застрял в грязевой массе в 5 км от села Каракастек Жамбылского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В автобусе было 50 человек. Они не смогли самостоятельно вызволить транспорт.
Спасатели незамедлительно выехали на место вызова. Пассажиры были временно размещены в мечети и совместно с МИО было организовано питание.
Несмотря на сложные погодные условия пассажирский микроавтобус был отбуксирован на очищенный участок дороги, где он продолжил свой маршрут.