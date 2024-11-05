Автобус с 38 иностранными гражданами сломался на трассе "Самара-Шымкент"
Сегодня, 03:13
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Сегодня, 03:13Сегодня, 03:13
106Фото: МЧС РК
На трассе "Самара-Шымкент" в Актюбинской области сломался автобус с 38 пассажирами, уроженцами Узбекистана и Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Но в этот критический момент на помощь пришли спасатели МЧС Казахстана.
"Благодаря слаженным действиям спасателей все пассажиры были благополучно эвакуированы в село Иргиз, где им оказали необходимую поддержку", – сообщили в ведомстве.
МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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