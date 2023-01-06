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  • Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена на трассе в Карагандинской области
пресс-службы МЧС РК Сегодня, 08:23
206
Сегодня, 08:23
206
Фото: пресс-службы МЧС РК

Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области из снежного плена вызволили автобус, в салоне которого находилось 30 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Telegram-канал QazAvtoJol.

Сообщается, что автобус с 30 пассажирами застряли в снежном заторе на 5 января на 1 750 километре автодороги Караганда — Балхаш. 

"Водитель автобуса выехал на второстепенную дорогу и заблудился. Позже он обратился за помощью в единый колл-центр "КазАвтоЖола". Прибывшие на место дорожники оперативно оказали помощь. Обмороженных и пострадавших нет", — говорится в сообщении. 

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#трассы #автобус #непогода #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:23
206
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