Автобус с 17 пассажирами слетел в кювет в области Абай

В 35 километрах от села Маканшы в области Абай из-за сильного бокового ветра, 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и слетел в кювет. В автобусе находились 17 пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП области, автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились 2 человека. Принимаются меры по вызволению автобуса из кювета. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Департамент полиции области Абай призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения.