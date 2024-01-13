Автобус с 17 пассажирами слетел в кювет в области Абай
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
173Фото: ДП области Абай
В 35 километрах от села Маканшы в области Абай из-за сильного бокового ветра, 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и слетел в кювет. В автобусе находились 17 пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП области, автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились 2 человека. Принимаются меры по вызволению автобуса из кювета. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Департамент полиции области Абай призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
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