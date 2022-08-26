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Автобус пустили до новой мечети в Нур-Султане Сегодня, 21:22
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Автобус пустили до новой мечети в Нур-Султане

До новой мечети в Нур-Султане пустили автобусный маршрут №43. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

"Сообщаем, что с 27 августа в целях улучшения транспортного обслуживания вносятся изменения в схеме движения маршрута №43. Теперь маршрут будет курсировать до новой мечети по проспекту Мангилик ел", - сказано в сообщении.

Со схемой движения маршрута можно ознакомиться на картинке.

Ранее сообщалось о том, что в Нур-Султане открыли крупнейшую мечеть в Центральной Азии.

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#Нур-Султан #транспортное движение #мечеть
Сегодня, 21:22
123
Журналист

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