Автобус пустили до новой мечети в Нур-Султане

До новой мечети в Нур-Султане пустили автобусный маршрут №43. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

"Сообщаем, что с 27 августа в целях улучшения транспортного обслуживания вносятся изменения в схеме движения маршрута №43. Теперь маршрут будет курсировать до новой мечети по проспекту Мангилик ел", - сказано в сообщении.

Со схемой движения маршрута можно ознакомиться на картинке.

Ранее сообщалось о том, что в Нур-Султане открыли крупнейшую мечеть в Центральной Азии.