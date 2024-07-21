Автобус провалился под землю: в Павлодарской области простились с погибшим спасателем

Аким Павлодарской области Асаин Байханов принял участие в похоронах спасателя Айдоса Шаймердена, тело которого было найдено 19 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Об этом аким области написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Марқұмға иман байлығын берсін. Также встретился с семьей водителя автобуса Айыпа Тлеубергенова, тело которого до сих пор не найдено. Искренне надеюсь, что в скором времени мы сможем отыскать его и передать родным", — написал аким.

Он также рассказал, что после побывал на месте поисковых работ.

"Из-за сохраняющейся угрозы обвала работы там шли с небольшими перерывами на постоянной основе. 17 июня для сканирования и определения точного местонахождения автобуса были привлечены специалисты АО "Алтыналмас". По итогам обследования определено предположительное местонахождение автобуса на глубине 12 метров от дна образовавшейся воронки. Сейчас на дне провала продолжается переэкскавация грунта. Работы ведутся с особой осторожностью и с соблюдением всех норм безопасности", — сообщил Асаин Байханов.

Напомним, ночью 4 января 2024 года недалеко от рудника "Майкаинзолото" под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.

Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля. Позже его личность была установлена.