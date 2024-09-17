Автобус попал в ДТП в Уральске: пострадавшие в реанимации

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Уральске. 13 человек доставили в больницу. О состоянии пострадавших сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в 9:20 на пересечении улиц Алаш и Светлая. Автобус "ГАЗель Next", следовавший по маршруту №1, столкнулся с Nissan Teana.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров машины Nissan, а также двое пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в полиции.

На месте ДТП работали пять бригад скорой медицинской помощи.

"13 пострадавших (из них пять детей) доставлены в стационар Областной многопрофильной больницы, Областной детской многопрофильной больницы и городской многопрофильной больницы. На данный момент 12-летний мальчик госпитализирован в отделение травматологии Областной детской многопрофильной больницы. Состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение. Остальным детям назначено амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Двое молодых людей в возрасте 22 и 18 лет госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Их состояние крайне-тяжёлое.