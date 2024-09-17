  • 17 Сентября, 20:05
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Автобус попал в ДТП в Уральске: пострадавшие в реанимации

Сегодня, 18:38
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: pxhere.com

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Уральске. 13 человек доставили в больницу. О состоянии пострадавших сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в 9:20 на пересечении улиц Алаш и Светлая. Автобус "ГАЗель Next", следовавший по маршруту №1, столкнулся с Nissan Teana.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров машины Nissan, а также двое пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в полиции.

На месте ДТП работали пять бригад скорой медицинской помощи.

"13 пострадавших (из них пять детей) доставлены в стационар Областной многопрофильной больницы, Областной детской многопрофильной больницы и городской многопрофильной больницы. На данный момент 12-летний мальчик госпитализирован в отделение травматологии Областной детской многопрофильной больницы. Состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение. Остальным детям назначено амбулаторное лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Двое молодых людей в возрасте 22 и 18 лет госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Их состояние крайне-тяжёлое.

"Двое женщин госпитализированы в отделение травматологии (пациентке 39 лет) и нейрохирургии (пострадавшей 63 года) Областной многопрофильной больницы. Четыре пациента осмотрены на уровне приёмного покоя, назначено амбулаторное лечение. Также шесть пациентов обратились в травмпункт. Всем назначено амбулаторное лечение", - заключили в управлении.

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