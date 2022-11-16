Автобус опрокинулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие

Фото: МЧС РК

Автобус с 19 пассажирами опрокинулся в Улытауской области. Подробности о происшествии сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла на 722 километре дороги Кызылорда - Павлодар возле села Байдали би. Водитель не справился с рулевым управлением. В ДТП пострадали три человека.

"Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта "Актубек" Улытауской области от УЧС Жанааркинского района. Незамедлительно на место происшествия на специальном реанимобиле выехала бригада специалистов придорожного пункта. На месте оказана помощь троим пострадавшим. Один человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу Жанааркинского района", - сообщили в МЧС.

В Казахстане на аварийно-опасных участках дорог функционируют 40 трассовых медико-спасательных пунктов. В них круглосуточно работают бригады по пять человек (врач, фельдшер, фельдшер- диспетчер, спасатель и водитель-спасатель).

Придорожные пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. На территории у пунктов есть место для посадки вертолета.