Автобус насмерть задавил ребёнка: очевидцы рассказали подробности трагедии

Подробнее о трагедии в селе Иргели Алматинcкой области, где школьник погиб под колёсами автобуса, рассказали местные жители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось на стоянке около жилого комплекса "Асыл Арман". Очевидцы рассказывают, что в обед за учениками младших классов приехал автобус частной развозки, чтобы отвезти их в школу. Всё произошло в момент, когда школьники зашли в салон. Судя по всему, водитель не заметил, как мальчик выпал из транспорта. Предположительно, семилетнего ребёнка толкнули дети.

Как сообщают полицейские, водитель автобуса сдавал задним ходом. В этот момент многотонная машина задавила мальчика насмерть.

На месте гибели ребёнка собрались люди со всего жилого комплекса. В данном ЖК "Асыл Арман" проживают около 25 тысяч человек. Они жалуются: вблизи высоток каждый день настоящее столпотворение машин и автобусов. Всё потому, что поблизости нет ни детсадов, ни школ. Детям приходится ездить на занятия в Алматы или соседние посёлки.

"Утром, начиная с половины шестого, около 100-150 человек стоят. Среди них есть взрослые люди, молодые, есть дети, стоят мамаши с колясками. Все куда мы едем? В город. Почему? Потому что в нашем ЖК нет ни садика, ни школы", – говорит жительница ЖК "Асыл Арман" Баян Сламжанова.

Представители акимата объяснили, что уже несколько лет здесь пытаются возвести школу за счёт частной организации. Сейчас же строительство остановлено, потому что у застройщика нет денег.

"Началось строительство школы на 2000 мест. На сегодняшний день проблемы с финансированием. Строительство приостановлено", – сказал заместитель акима Карасайского района Алматинской области Рустам Атчабаров.

Известно, что водителя автобуса задержали. Полицейские начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения.