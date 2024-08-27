Автобус насмерть сбил женщину в Астане

Пешехода сбили на улице Сыганак в Астане. Женщина скончалась от полученных травм, передаёт BaigeNews.kz.

"На канал 102 поступила информация о том, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак при повороте направо на проспект Туран, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в ДП Астаны.