Автобус насмерть сбил женщину в Астане
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
246Фото: baigenews.kz/Иллюстративное фото
Пешехода сбили на улице Сыганак в Астане. Женщина скончалась от полученных травм, передаёт BaigeNews.kz.
"На канал 102 поступила информация о том, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак при повороте направо на проспект Туран, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в ДП Астаны.
По факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.
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