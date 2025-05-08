  • 8 Мая, 14:59
  • BAIGENEWS

Автобус насмерть сбил велосипедиста в Караганде

Сегодня, 14:51
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instagram.com/denski_blog Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Фото: instagram.com/denski_blog

8 мая в Караганде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 12 микрорайоне города велосипедист столкнулся с маршрутным автобусом и скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Правоохранительные органы призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность и ответственность на дорогах.

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