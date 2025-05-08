Автобус насмерть сбил велосипедиста в Караганде
Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51Сегодня, 14:51
38Фото: instagram.com/denski_blog
8 мая в Караганде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 12 микрорайоне города велосипедист столкнулся с маршрутным автобусом и скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Правоохранительные органы призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность и ответственность на дорогах.
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