8 мая в Караганде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 12 микрорайоне города велосипедист столкнулся с маршрутным автобусом и скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Правоохранительные органы призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность и ответственность на дорогах.