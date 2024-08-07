Автобус насмерть сбил мотоциклиста в Туркестанской области

Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области, там автобус сбил мотоциклиста, передаёт BaigeNews. В ДП области информацию подтвердили.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в Сарыагашском РОП начато досудебное расследование. Как установили полицейские, водитель автобуса, не остановившись на красный свет светофора, столкнулся со спортивным мотоциклом. В результате 37-летний мотоциклист погиб. Водитель автобуса водворен в ИВС", - говорится в сообщении.

При проверке установлено, что водитель находился в трезвом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются.