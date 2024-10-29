Автобус насмерть сбил девушку в Астане

В Астане в новом строящемся квартале автобус сбил на проезжей части девушку. Сообщается, что он не заметил ее в темноте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Трагедия произошла на пересечении улиц Айтматова и Молдагалиева. 22-летняя девушка около возвращалась домой и обходила грязь по проезжей части, поскольку тротуаров в месте нет. Кроме того, не было уличного освещения.

Родные узнали о том, что Лолиты больше нет, поздно ночью. В момент смертельной аварии при ней не оказалось документов. Сестра даже не сразу поверила в случившееся. Надеялась, что звонки и сообщения от человека, представлявшегося дознавателем, – лишь злая шутка мошенников.

"У нее не было шансов выжить в этой аварии. Я не верила. Мы начали искать, правда ли такой человек там работает. У нее 2ГИС локация была. И у подруги был привязан телефон. Она мне отправила адрес, где телефон находится в этот момент, и я поняла, что это правда, что ее уже нет", ― рассказала сестра погибшей Анастасия Кан.

Автобусом управлял 68-летний водитель. Но в трагедии родные Лолиты винят не только его одного. Рядом с местом аварии строится жилой комплекс, вдоль которого невозможно ходить. Единственный путь – прямо по проезжей части.

"Если бы была пешеходная дорожка здесь, чтобы они могли нормально пройти этот участок, может быть, этой трагедии бы не было. Здесь не только водитель виноват. Да, он не углядел и задавил нашу сестренку насмерть", ― сказал родственник девушки Аббас Аппазов.

По информации КТК, ни в строительной компании, ни в акимате сегодня ответственности за этот участок так и не взяли. В городской администрации заявили, что благоустройством здесь займутся только после окончания строительства жилых комплексов. Тем временем в дело после смертельного случая пообещала вмешаться полиция.

"В рамках уголовного дела нами будет направлено представление в управление транспорта об устранении обстоятельств, способствующих возникновению правонарушения", ― сообщил Нурлан Муканов, начальник управления дознания ДП г. Астаны.

К слову, такие опасные участки в строящихся массивах столицы – сплошь и рядом. Астанчане задаются вопросом: неужели своевременный порядок и безопасная инфраструктура в новых микрорайонах обязательно должны стоить чьей-то жизни?

Такой подход к строительству считают в корне неправильным и эксперты. Риска для жизни быть не должно ни на какой стадии возведения высотных зданий – и уж тем более целых микрорайонов.

"Не должно быть такого, что потом, когда-нибудь, это все закончится. Нет! Строите? Стройте безопасно!" ― сказал Арсен Шакуов, президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога".

Всего с начала года с участием пешеходов в столице произошло почти полтысячи ДТП.