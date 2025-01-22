В Уральске произошло ДТП с участием автобуса, автомашин и кареты скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея утром 21 января. Столкнулись две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль.

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда "скорая" выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок.