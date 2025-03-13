Из-за низовой метели и гололёда на дорогах в Костанайской области ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действуют на четырёх областных и двух республиканских трассах, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент на дороге между посёлками Октябрьский и Аулиеколем заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, Газели и автобусы, следовавшие из Акмолинской области.

Сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию. В салоне находились 4 ребенка, 5 женщин и 42 мужчины. Из-за ухудшения погодных условий дальнейшее движение стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе, обеспечив их питьём, едой и ночлегом.

Дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, АО НК "Казавтожол" и местные власти.