Автобан Астана – Павлодар: в МИИР сообщили о завершении ремонта

Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодарской области завершили ремонт республиканской трассы Астана – Павлодар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства уточнил, что работы велись на участке с 235 по 259 километры. Всего отремонтированы 138 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В работе были задействованы 35 единиц дорожно-строительной техники. Работы выполнены в полном объёме, и участок готовится для сдачи в эксплуатацию.

"Действительно, вопрос касательно данного участка проезжей части основной дороги был очень насущным. Представители средств массовой информации при любом удобном случае также задавали мне вопросы касательно того, когда же завершатся строительно-монтажные работы. Считаю, что журналисты являются голосом народа, всегда находятся в гуще событий. Они имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы", - написал министр.

Он также отметил, что качествов строительства автомобильных дорог заняло значительное место в Послании Президента народу Казахстана. Ранее Глава государства поручил к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95 процентов.