Авто затонуло в Акмолинской области: найдены трупы мужчины и собаки
Автомобиль также извлечён из реки.
Сегодня, 01:33
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Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
97Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Акмолинской области в реке Аксу найдены трупы мужчины и собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
59-летний мужчина был водителем автомобиля Opel Isuzu Monterey, который затонул в реке, слетев с трассы Степногорск – Заводской после столкновения с другой машиной. Собака в момент ДТП была рядом с водителем.
Автомобиль также извлечён из реки.
Медпомощь понадобилась водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen Transporter – второго участника ДТП.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.
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