  • 19 Апреля, 02:08
  • BAIGENEWS

Авто затонуло в Акмолинской области: найдены трупы мужчины и собаки

Автомобиль также извлечён из реки.

Сегодня, 01:33
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:33
Сегодня, 01:33
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Акмолинской области в реке Аксу найдены трупы мужчины и собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

59-летний мужчина был водителем автомобиля Opel Isuzu Monterey, который затонул в реке, слетев с трассы Степногорск – Заводской после столкновения с другой машиной. Собака в момент ДТП была рядом с водителем. 

Автомобиль также извлечён из реки. 

Медпомощь понадобилась водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen Transporter – второго участника ДТП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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