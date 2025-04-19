В Акмолинской области в реке Аксу найдены трупы мужчины и собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

59-летний мужчина был водителем автомобиля Opel Isuzu Monterey, который затонул в реке, слетев с трассы Степногорск – Заводской после столкновения с другой машиной. Собака в момент ДТП была рядом с водителем.

Автомобиль также извлечён из реки.

Медпомощь понадобилась водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen Transporter – второго участника ДТП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.